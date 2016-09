Die Infrarot-Profis von elitec starten mit -10% WÄRMEBONUS in den Herbst

28.09.2016, 00:01 Uhr

Zum Herbststart gibt’s -10% WÄRMEBONUS auf alle Infrarot Wärmepaneele und -strahler

Jetzt kann’s schnell gehen – heute noch angenehm warm und morgen ist schon der Herbst da! Schnellentschlossene erhalten deshalb zum Start in die kühle Jahreszeit einen WÄRMEBONUS von -10% auf alle elitec Infrarotpaneele und -strahler. Diese Aktion gilt bis 15. Oktober 2016. Besuchen Sie unsere Filiale in Graz und erleben Sie Wärme neu!

Infrarotheizungen erwärmen im Gegensatz zu herkömmlichen Heizsystemen nicht die Raumluft sondern ähnlich wie Sonnenstrahlen nur feste Körper und Mauern. Diese geben die Wärme dann wieder in den Raum ab. Das heißt gesunde Wärme ohne Austrocknen der Raumluft oder Staubaufwirbelung. Im Vergleich zu herkömmlichen Heizsystemen können Sie mit der elitec Heiztechnik drei Mal sparen: Bis zu 50% bei der Anschaffung, bis zu 60% bei den Heizkosten und 100% bei den Servicekosten. Sie sehen also: Richtig geheizt ist richtig gut gespart!bietet Wärme auf Knopfdruck in formschönen Designs: Infrarotpaneele mit Motivdruck, mineral- oder pulverbeschichtet, aus Marmor, Glas für Wohn- und Arbeitsräume oder als Spiegel fürs Bad. Die Elemente sind schnell installiert und absolut wartungsfrei. Unser umfangreiches Sortiment garantiert individuelle Lösungen für jeden Anspruch. Überzeugen Sie sich selbst!Heizstrahler bieten mehr Lebensqualität für die kalte Jahreszeit: Durch kurze Aufheizzeiten, hohe Energieausbeute und Spritz- bzw. Strahlwasserschutz bieten sie die optimale Wärmelösung für Terrassen, Wintergärten, Außengastronomie oder Wintermarktstände. Nach neuesten ökologischen und ökonomischen Kriterien optimiert sind sie schnell montiert und bieten kostengünstige Wärme für draußen. Besuchen Sie uns, wir beraten Sie gerne.Griesauweg 35a6020 InnsbruckTel: 0512/33 4 21elitec.innsbruck@elitec.at