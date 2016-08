Am Sonntag, den 11. September 2016 wird im Pfarrzentrum St. Josef Absam/Eichat 50 Jahre cursillo Tirol gefeiert. Die Jubiläumsfeier beginnt um 13:30 Uhr mit dem Eintreffen in Absam/Eichat. Um 14:00 Uhr Einstimmung und Begrüßung in der Pfarrkirche St. Josef anschließend Festgottesdienst mit Diözensanadministrator

Jakob Bürgler. Die Festpredigt hält Pater Friedhelm. Anschließend findet eine Agape um 18:00 Uhr statt. Segensandacht in der Kirche