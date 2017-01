Absamber Weiberball im KiWi

AT

Am Samstag, den 04. Februar 2017 findet im Veranstaltungszentrum KiWi in Absam der alljährliche Weiberball statt. Einlass ist um 19:30 Uhr. Für gute Unterhaltung und Stimmung sorgen heuer erstmals "JUST 4 FUN". Vorverkaufskarten erhalten Sie unter 0650/51 50 974 um € 7,–. Nach dem Auftritt der "Absamer Matschgerer" sind auch männliche Besucher herzlich willkommen. Auf tolle Aufführungen und zahlreiche Maskierungen freut sich das Weiberballkomitee.