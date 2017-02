Ausstellung von Reinhold Drugowitsch

Reinhold Drugowitsch eröffnet mit der Vernissage am 10. Feber um 19 Uhr in der Galeria Salvatore, Salvatorgasse 1, seine 3-Tages-Ausstellung. Der Haller Künstler zeigt eine Auswahl seiner Ölbilder mit Motiven aus dem Bleiburger Wiesen Markt und seine beliebten Linoldrucke. Am Freitag wird der Kurzfilm „Terzetto“ von Daniel Pöhacker, in dem Reinhold Drugowitsch musizierend zu sehen ist, dargeboten. Zudem gibt es gegen freiwillige Spenden Bilder des verstorbenen Hallers Karl Lang. Der Erlös kommt dem Sozialamt für Haller in Not zugute. Mit der Finissage am Sonntag, den 12. Feber 2017 endet auch schon wieder die Kurzausstellung.