Bauchgefühle – Vernissage in der Galerie im Schallerhaus

Am 20. Oktober 2016 findet um 19:00 Uhr die Vernissage der Ausstellung "Bauchgefühle" des Bildhauers Lukas Pittl im der Galerie im Schallerhaus in Mils statt. Die Werke können in der Zeit von 20. Oktober bis 02. November 2016 während der Öffnungszeiten des Gemeindeamtes Mils sowie Sonntags von 09:30 bis 12:00 Uhr besucht werden.