AT

, Dörferstraße 57 , 6067 Absam AT

KIWI , Dörferstraße 57 , 6067 Absam AT

Absam: KIWI |

Am Samstag, den 18. Februar 2017 findet um 20:00 Uhr die Faschingsparty des Hobby & Freizeit Club Absam im Veranstaltungszentrum KiWi statt. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Ball- und Partyband "Tiroler Kracher". Die Absamer Matschgerer runden das Rahmenprogramm ab. Vorverkaufskarten sind in der Sparkasse Absam, im Gasthof Kirchenwirt und bei den Mitgliedern des Hobby & Freizeit Club oder per E-Mail unter hfcabsam@gmx.at erhältlich (Vorverkauf € 7,–, Abendkassa € 9,–).