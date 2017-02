Kunsttransport liefert Futurama

02.02.2017, 20:17 Uhr

Hall (mr). „Wünsch dir was“ ist die Aufforderung des tirolweiten Projekts der Initiative Kunsttransport, sich zu beteiligen, mitzudenken, auszusprechen und zu träumen. Gegebene gesellschaftliche Entwicklungen machen häufig bewusst, was wir nicht wollen. Aber was wollen wir eigentlich? Gibt es persönliche Utopien? Wie würde deine Welt in 50 Jahren aussehen?

Die erste Station: Hall in Tirol. Zwei Wochen im Februar ist eine futuristisch anmutende aber durchaus rosarote Wunschbox am oberen Stadtplatz zu sehen. Per „oldscool-“ Telefonhörer kann rund um die Uhr gewünscht und fantasiert werden! Hörer abnehmen und los gehts! Eine weitere Station für die Box ist der Haller Theaterball am 25.2. Die Wünsche werden rasch bearbeitet und am 25.3. im Stromboli an einem transmedialen Abend neben weiteren künstlerischen Positionen präsentiert. Unter dem Motto „Futurama“ werden dabei verschiedene Installationen, Bildkunst, Theatersequenzen, Performance und elektronische Musik präsentiert.Wunschbox 2.2. - 19.2. am Oberen StadtplatzTransmedialer Abend / Präsentation 25. 2. 20:00 Kulturlabor Stromboliwww.kunsttransport.co.at