Power-Point-Vortrag "La Palma – Die grüne Insel im Atlantik" in Hall

, Schulgasse 1 , 6060 Hall in Tirol AT

Barocker Stadtsaal , Schulgasse 1 , 6060 Hall in Tirol AT

Hall in Tirol: Barocker Stadtsaal |

Die nordwestlichste Insel der Kanaren gilt als grünes Eiland mit besonders ausgeprägten Landschaftsformen und Vegetation. Aride, kahle felsige Küstenregionen stehen im krassen Gegensatz zu üppigen Wäldern, die einen beeindruckenden prähistorischen Waldbestand tragen. Feuchtigkeits- und Trockenheitsgebiete treffen scheinbar widersprüchlich auf engstem Raum aufeinander. Riesige Kraterlandschaften zeugen vom vulkanischen Ursprung der Insel. Die Ureinwohner, die sogenannten Guanchen, hinterließen rätselhafte Felsgravuren in den versteckten „heiligen Tälern“. In der Nähe zum Äquator gelegen und mit einer der saubersten Himmelslandschaften ausgestattet, regten sie zum Bau des größten Observatoriums der Welt am höchsten Punkt der Insel an. Die spanische Kolonisation hinterließ romantische Dorfbilder und mit Sante Cruz de la Palma eine historische Altstadt in der heute pulsierenden Hauptstadt der Insel. Im Rahmen dieses von Bildern unterstützten Vortrages will Ihnen der Referent seine Inseleindrücke übermitteln.



Termin: Montag, 20. Februar 2017, 19:30 Uhr, Barocker Stadtsaal Hall.