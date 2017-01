Raumhüllen oder Schachteln füllen

, Josef-Dinkhauser-Straße 1 , 6060 Hall in Tirol AT

Dinkhauser Kartonagen , Josef-Dinkhauser-Straße 1 , 6060 Hall in Tirol AT

Exkursion mit Workshop

für 7-13 Jährige, Kosten 6€

Anmeldung unter www.bilding.at





Wie aus einem Bogen Karton, gerade einmal 2mm dick, eine Schachtel wird, das werden wir bei einer Exkursion zu Dinkhauser Kartonagen sehen. Im anschließenden Workshop gehts dann zur Sache. Eckig, schmal, rund und lang von außen – und von innen? Was spielt sich wohl in den Schachteln ab? Das können so verrückte Geschichten sein, wie sie sonst in Büchern erzählt werden.



Was auch immer ihr euch einfallen lasst und bauen werdet – sicher ist, dass eine einfache Schachtel nicht nur schön oder praktisch sein kann, sondern noch viel, viel mehr sein kann.





in Kooperation mit aut. architektur und tirol

mit freundlicher Unterstützung von Dinkhauser Kartonagen