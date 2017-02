Treffpunkt für verliebte Paare

In einer saukalten Winternacht mitten im Februar passiert das Unglaubliche: Der heilige Valentin geht um, die Romantik regiert, die Liebe bricht aus!



Da gibt es in Hall in Tirol prickelndes Stadt-Erleben für Verliebte und solche, die es noch werden wollen. Verpackt in eine kurzweilige, aber lang dauernde Beziehung bzw. Stadtführung (2 Stunden Minimum) sind wir dabei unentwegt dem Zauber der Liebe auf der Spur. Wo ist es am schönsten für innige Stunden zu zweit, welche Liebesgeschichten gibt es in der Stadt, wie war das mit der Göttin der Liebe, wie klingt die Liebe, wie riecht sie und wie schmeckt sie. Anhand von aphrodisischen Leckerbissen, von sinnlichen Geschichten, von kleinen Ohrenschmäusen zwischendurch und einem bunten Potpourri von heißkalten Reizen nähert man sich dem größten der großen Gefühle an und durchstreift die ganze Stadt von oben bis unten.



Termin: Dienstag, 14. Februar 2017, 19 Uhr, Oberer Stadtplatz Hall.