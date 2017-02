Am Do., 9. März 2017 veranstaltet das PORG Volders, gemeinsam mit dem Kulturreferat Volders, ein einzigartiges Konzert-Projekt.

Unter dem Motto „PORG – We are Family“ singen und spielen Absolventinnen und Absolventen, ehemalige Instrumentallehrer und aktive Musiklehrerinnen und – lehrer mit Schülerinnen und Schülern und mit dem Schulchor unserer Schule.Es wird ein bunter Abend, der musikalisch von der Volksmusik und vom Jazz über die klassische Musik bis zur Pop- und Rockmusik reichen wird. Dem Motto getreu wird es also ein generationenübergreifender Konzertabend mit vielen Überraschungen, Anekdoten und dem gewohnten musikalischen Hochgenuss. Durch das Programm führen Schülerinnen.

Auf Ihr Kommen zu diesem einmaligen Konzerterlebnis freut sichdie Schulgemeinschaft des PORG Volders