Weihnachtliches Konzert für Schulprojekt in Uganda

Der Tiroler Verein „Tugende Together“ unterstützt ein Bildungsprojekt für Kinder und Jugendliche in Uganda. Dank Patenschaften aus Tirol wurde bereits über 70 Kindern eine schulische Ausbildung ermöglicht. Das nächste große Ziel von „Tugende Together“ ist der Bau einer Schule im Osten Ugandas. Die Vorarbeiten dazu sind bereits abgeschlossen. Ein Grundstück mit 14.000 Quadratmetern wurde bereits angekauft. Erste Pläne für den Schulbau von zwei Innsbrucker Architektinnen gibt es bereits. Der Verein „Tugende Together“ als Projektbetreiber hofft bereits 2017 mit dem Bau der Schule beginnen zu können. Nun fehlen nur noch die finanziellen Mittel, um das Projekt endgültig realisieren zu können.

Amlädt der Verein „Tugende Together“ zu einem Benefizkonzert in die Franziskanerkirche in Hall zum Weihnachtskonzert mit dem Haller Jugendchor „Stimmpfeffer“ ein. Beginn ist um 20:00 Uhr. Unterstützung für das Uganda-Schulprojekt kommt auch vom Vokal-Ensemble VOTO, das im Rahmen des Konzerts mit ein paar Acapella-Stücken ebenfalls weihnachtliche Stimmung verbreiten wird. Der Haller Jugendchor „Stimmpfeffer“ und das Vokal-Ensemble VOTO stehen ehrenamtlich und honorarfrei für das Schulprojekt in Uganda zur Verfügung. Der Verein „Tugende Together“ freut sich auf zahlreichen Besuch. Freiwillige Spenden willkommen. Der Erlös kommt zur Gänze dem Projekt „Schulbau in Uganda“ zugute.Nähere Informationen unter