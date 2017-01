2. Sicherheitsempfang des Landes Tirol

25.01.2017, 17:09 Uhr

Das Land Tirol lud am 23.1.2017 zum zweiten Sicherheitsempfang in der Messe Innsbruck. Gastgeber Landeshauptmann Günther Platter und Ehrengast Bundesminister für Inneres Wolfgang Sobotka bedankten sich bei den Anwesenden für Ihre Arbeit.

450 Mitglieder diverser Organisationen nahmen teil

450 Tiroler Einsatzkräfte diverser Organisationen nahmen am Empfang teil. Am Programm standen Filme, die eindrucksvolle Zahlen präsentierten, Interviewrunden mit Vertretern der Landeswarnzentrale Tirol und den Kommandanten von Feuerwehr, Polizei und Rettung. LH Günther Platter und Innenminister Wolfgang Sobotka sprachen über die Sicherheit in unserem Land und zogen eine äußerst positive Bilanz.

Musikalisch umrahmt wurde der Empfang von der Polizeimusik Tirol.LH Günther Platter: „Sicherheit ist ein Grundpfeiler der Lebensqualität. Deshalb ist es mir ein Anliegen, das wir mit vereinten Kräften das persönliche Sicherheitsgefühl der Menschen steigern helfen, das durch verschiedene Ereignisse gelitten hat. Dafür gebührt mein Dank allen unseren Einsatzorganisationen, die sich tagaus und tagein auf höchstem Niveau um die Sicherheit unserer Bevölkerung und der Gäste in unserem Land kümmern. Dafür ein herzliches ‚Vergelt’s Gott‘ des Landes Tirol.“