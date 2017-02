Energetisches Feng-Shui - Vortrag

Seminarraum Spirit of You

Seminarraum Spirit of You , Gasteig 31a , 6075 Volderwald AT

Feng-Shui ist für viele Menschen ein Begriff aus der energetischen Arbeit in Gebäuden oder in Landschaften. Feng-Shui gibt es allerdings auch für den Körper.

In diesem Vortrag lernen Sie die Möglichkeiten und Anwendungen des Energetischen-Feng-Shui für Landschaft, Räume und den Körper kennen



Der Vortrag findet statt in 6075 Tulfes, Gasteig 31a.



Zeit: Dienstag, 21. März 2017, von 19.30 bis 20.30 Uhr



Kosten: € 10,-



Anmeldung erbeten unter kurt.dander@spirit-of-you.at oder 0664 11 340 00



Weitere Termine und nähere Informationen finden Sie unter www.spirit-of-you.at



Kurt Dander

Gasteig 31a

6075 Tulfes