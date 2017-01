Neues Präsidium des Roten Kreuzes Tirol - Antrittsbesuch bei Landeshauptmann Platter

16.01.2017, 19:16 Uhr

2 neue Katastrophenfahrzeuge

Des weiteren wurden zwei Katastrophen-Einsatzfahrzeuge von Landeshauptmann Günther Platter und Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler an das Rote Kreuz Tirol übergeben. Präsident Robert Moser und Landesrettungskommandant Oswald Gritsch durften die beiden Fahrzeuge in Empfang nehmen."Mit diesen Fahrzeugen besteht nun in 5 Bezirken die Möglichkeit, Material und Personal rasch an den Einsatzort zu verlegen. Einsatztaktisch sind solche Transportkapazitäten bei größeren Einsätzen von sehr hoher Bedeutung." erklärt Gritsch.Die 5,5t Einsatzfahrzeuge bringen sowohl Personal als auch Material rasch an den Einsatzort. Das Material befindet sich auf Rollcontainern und kann so übersichtlich gelagert und abgeladen werden. Die Fahrzeuge stehen in den Bezirken Reutte, Imst, Schwaz, Kitzbühel und Osttirol zur Verfügung.Folgendes Material befindet sich einsatzbereit am LKW:- 3 Megus 5 Einheiten (Megus = Medizinisches Großunfallset) – damit stehen 3 idente Einheiten zur Versorgung von je 5 Schwerverletzten zur Verfügung- Einsatzleiter-Set- Feldbetten- Faltzelte- Decken- Technik (Beleuchtung für Zelte, Zeltheizung,…)- Stromerzeuger