Benefizkonzert von Gerhard Sexl für Tugende Together

27.11.2016, 16:55 Uhr

Tiroler Klänge für einen Schulbau in Uganda

Hall (mr). Vergangenen Dienstag gab der Liedermacher Gerhard Sexl ein Konzert für den jungen Tiroler Verein Tugende Together. Das Konzert fand in den Räumlichkeiten der Burg Hasegg / Münze Hall statt, welche von der Hall AG zur Verfügung gestellt wurden. Das Konzert unter der Schirmherrschaft des Rotary Club Hall, vertreten durch Herrn Mag. Dr. Franz Plank, brachte dem Verein über 1000€ ein. Der Reinerlös kommt zu 100% dem Verein Tugende Together zugute.Tugende Together wurde 2014 von Manuel Lackmaier gegründet und unterstützt Kinder und Jugendliche in Uganda auf ihrem Bildungsweg. Mit einem Patenschaftsprogramm fördert der Verein bereits über 70 Kinder in ganz Uganda. Das nächste große Ziel des Vereins ist der Bau einer Schule im Osten Ugandas. Das Grundstück für den Schulbau im Osten Ugandas wurde bereits erworben, der Brunnenbau ist gerade in vollem Gange. Der Baustart ist im kommenden Jahr geplant.