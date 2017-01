Abrissarbeiten begonnen

23.01.2017, 08:10 Uhr

Der Engstelle in Aldrans gehts nun endgültig an den Kragen.

Da staunten viele Autofahrer nicht schlecht, als sie am vergangenen Freitag auf ihrem Weg zwischen Aldrans und Ampass länger als üblich beim Nadelöhr auf Höhe Schwemmberger warten mussten. Diesmal taten sie es aber gar nicht so ungern, haben doch endlich die Bauarbeiten zum Abriss des landwirtschaftlichen Gebäudes begonnen, welches bei regem Verkehrsaufkommen oft für Stau in beide Richtungen gesorgt hatte. Die Arbeiten sollten nun zügig voranschreiten, mit der Straßenverbreiterung soll schon bald begonnen werden.