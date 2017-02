Absamerin feierte 102. Geburtstag

12.02.2017, 18:54 Uhr

Frau Heuschneider wurde in Innsbruck geboren, wuchs in Hall auf und lebt seit 1967 in Absam, davon dreieinhalb Jahre im Haus für Senioren. Ihre Lieblingsbeschäftigung ist das Malen von Mandalas und sie ist bekannt dafür, dass ihr nie langweilig wird. Wichtig ist ihr dabei der tägliche Kaffee, Paula Heuschneider ist außerdem sehr gesellig und offen und bekommt auch sehr viel Besuch von ihrer Familie.