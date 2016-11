Alle Jahre wieder

24.11.2016, 17:05 Uhr

Die Aldranser Adventskränze und -gestecke gehen weg wie die warmen Semmeln.

Ende November ist in vielen Gemeinden die Zeit fürs Adventkranzbinden. So auch in der kleinen Mittelgebirgsgemeinde Aldrans, wo einander vergangene Woche rund 15 Frauen trafen, um gemeinsam Adventskränze und -gestecke zu binden und mit Kerzen und bunten Bändern zu versehen. Um den Handel von Fernostwaren (zum Großteil aus Kinderarbeit) nicht zu forcieren, wurden hauptsächlich Naturmaterialien verwendet. So wurden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen rund 100 Kränze sowie der große Kirchenkranz und auch einige Kränze für Schule und Haus des Kindes hergestellt, der Erlös ging auch heuer wieder als Spende an die Pfarre.