Deutsche Autofahrerin fährt Hallerin nieder

04.12.2016, 15:31 Uhr

Zum gleichen Zeitpunkt überquerte eine 42-jährige Frau aus Hall im Bereich des Unteren Stadtplatzes die Bundesstraße von Norden nach Süden, wobei sie in der Folge von dem Fahrzeug angefahren und zu Boden gestoßen wurde.Die Fußgängerin erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit der Rettung in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert. An der Unfallstelle befand sich kein Schutzweg.