Ein Märchen, das verzaubert

04.12.2016, 15:45 Uhr

Liebevoll gestaltete Aufführung von “Tischlein deck dich” in der Kolpingbühne Hall

Theaterbesprechung von Peter Teyml

HALL. Der Vorhang ist noch geschlossen, aber auf der Seitenbühne sitzen die jungen Verliebten Jule und Peter. Ihr Idyll wird jedoch von Jules Mutter, der garstigen Krötenhofbäuerin, gestört, weil sie ihrer Tochter den Umgang mit dem armen Schneiderssohn verbieten will. So steigt Spielleiter und Produktionschef Christian Margreiter (Assistenz Barbara Kanz) mit 27 großen und kleinen Akteuren und einem sagenhaften Organisations- und Kreativteam von ca. 30 Personen in das bekannte Grimm – Märchen „Tischlein deck dich“ ein und bietet in zwei Akten und an die zehn Szenen zauberhaftes Kindertheater, das auch den begleitenden Eltern, Großeltern usw. gefallen kann.Paul Costa, unverzichtbarer Altstar der Bühne, beherrscht souverän seinen Part sprachlich und auch gesungen als Schneidermeister, der in seine verlogene Ziege (gekonnt umgesetzt von Priska Zimmermann) vernarrt ist, bis ihm ein Licht aufgeht. Daniel Margreiter vermag dem verliebten und gerecht strafenden Peter ein sympathisches Gesicht zu geben, auf Augenhöhe dazu seine Jule, hübsch und frisch gestaltet von Eva Pichler, die auch für die reizende Choreographie der Kinder vor dem Vorhang verantwortlich zeichnet. Martin Spiess stellt glaubwürdig den Tischlermeister, Benni Purner gefällt als Tischlergeselle Hans, Max Kindler kann als herzlicher Müllergeselle Sepp auch einen besonderen Publikumskontakt erwirken, Josef Graber und Monika Haas können komödiantisch geschickt dem gierigen Wirtsehepaar Gesicht und Stimme leihen, Carolin Margreiter verwandelt sich von den arroganten Krötenhuberin gekonnt in die „liebevolle“ und reumütige Schwiegermama (weil das unverhoffte Budget winkt).Nun, alle die noch mitwirkenden Damen und Herren zu würdigen, ist hier nicht möglich, aber das perfekte Zusammenspiel des gesamten Ensembles , das keine Minute Leerlauf gestattet, soll, ja muss erwähnt werden. Auch Bühne, Maske, Kostüme, Beleuchtung und Ton runden in ihrer ästhetischen und technischen Perfektion das Geschehen auf der Bühne wohltuend ab, Ali Sackl und Georg Mader sorgten für den dezent begleitenden Sound.Nun, das Fazit der Story ist eindeutig: die Lügner werden bestraft, die Guten gewinnen – wie im Märchen. Ach ja, es ist ja eins. Aber es lebt. Und manchmal gewinnen auch im echten Leben die Guten. Gespielt wird bis zum 18. Dezember.