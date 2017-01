Experten diskutierten an der UMIT über Entscheidungsfindung in Medizin und Public Health

28.01.2017, 00:00 Uhr

Prof. Myriam Hunink, Professorin für Clinical Epidemiology and Radiology an der Erasmus Universität in Rotterdam, Niederlande, diskutierte Herausforderungen aus dem Bereich der medizinischen Entscheidungsanalyse. Prof. Hunink bemerkte zu dem Workshop: „Ich fand den Workshop und die nachfolgenden Diskussionen mit den Forscherinnen und Forschern sehr inspirierend. Ich hatte die Gelegenheit kritisch nachzudenken, neue Ideen zu bekommen und neue Pläne zu entwickeln.”

Prof. Jeremy Goldhaber-Fiebert, Associate Professor of Medicine, Stanford University, gab Einblicke in die Forschungsfront der Informationswertanalyse. Sein positives Feedback lautete: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Studierenden der UMIT sind eine bemerkenswert dynamische, engagierte und multidisziplinäre Gruppe. Es hat mich sehr gefreut, an diesem Austausch teilhaben zu dürfen, der vom großen Überblick bis zu wichtigen technischen Details reichte.”Knapp 30 Teilnehmer aus verschiedenen Forschungsgruppen beteiligten sich aktiv bei Diskussionen zu den unterschiedlichen Themen aus dem Bereich der medizinischen Entscheidungsfindung und es ergab sich ein bereichernder Ideenaustausch.