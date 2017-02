Fasching in Rinn: Ball - BamZiachn - Er&Sie Rodeln der Feuerwehr

Nach den umtriebigen Aktionen am Unsinnigen Donnerstag findet am Samstag, den 25. Feber der traditionelle

Feuerwehrball

im Kultursaal der Gemeinde Rinn statt. Der Ball steht heuer unter dem Motto "vier Sauger!"Für die musikalische Unterhaltung sorgt im Saal die „Freddy Pfister Band“ und im Keller DJ Tom'zon sowie ein Auftritt der Muller. Es lohnt sich sicher wieder dort hinzugehen. Tischreservierungen unter der Nummer 0664 4717307. Abholdienst und Heimtransport im Ortsgebiet (Tel 78430).

Bam Ziachn

Maskiertes Er&Sie-Rodeln am 28.2.2017

Weiter gehts dann am Montag, den 27.2.2017 bereits am Vormittag mit demDer Baum wird natürlich wie seit vielen Jahrzehnten traditionell mit der Hand umgeschnitten!Dazu ist jeder Helfer gerne willkommen. Nach einer ordentliche Jause in der Eislaufhütte heißt es dann: "Bringt den Bam ins Dorf".Die Versteigerung findet nach dem Mittagessen im Gasthof Brunner statt. Zuseher und Anfeuerer der "Ziacher" sind willkommen.Die Feuerwehr veranstaltet dann amdasum 14 Uhr mit Start am Siegwein-Bichl. Anschließend folgt die Preisverteilung mit Tanz bei freiem Eintritt. Es unterhalten „Die Zwo Tiroler“ und die Brauchtumsgruppe Rinn.„Des weard sicher a mords Gaudi!“Über eure Teilnahme freut sich die Freiwillige Feuerwehr Rinn.