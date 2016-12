Glatteis wegen Wasserrohrbruch in der Haller Magdalenastraße

17.12.2016, 22:59 Uhr

Die Stadtwerke Hall in Tirol begann um 17.10 Uhr mit den Absperrmaßnahmen an der Wasserleitung. Die Wasserversorgung ist in dieser Straße vorerst bis zum 18.12.2016 unterbrochen. Die Anrainer wurden von der FF Hall i.T. und den Stadtwerken Hall i.T. über die derzeitige Situation aufgeklärt. Mit den Reparaturarbeiten wird noch in der Nacht vom 17.12.2016 begonnen und diese werden bis in die nächste Woche andauern.