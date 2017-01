Leistbares Wohnen in Sistrans

13.01.2017, 00:00 Uhr

„Das Grundstück in Sistrans wird über den Tiroler Bodenfonds kostengünstig zur Verfügung gestellt. Dadurch können wir in schönster Lage und Nähe zur Landeshauptstadt Innsbruck leistbares Wohnen realisieren“, freut sich NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner.Auch Bürgermeister Josef Kofler begrüßt den Baustart: „Die neue, moderne Wohnanlage besticht durch eine hohe Wohnqualität zu leistbaren Preisen. Gemeinsam mit der NHT als kompetenter Partner gelingt es uns, leistbaren Wohnraum für junge Familien in unserer Gemeinde zu schaffen. Die Nachfrage ist sehr groß, sämtliche Wohnungen sind bereits vergeben.“