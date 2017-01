Megazoo-Tauschaktion für den Tierschutzverein Tirol

29.01.2017, 00:00 Uhr

„Die Tiere, die in Heimen versorgt werden, verdienen unsere vollste Unterstützung. Daher freut es uns sehr, dass diese Aktion so erfolgreich war“, betont Megazoo-Prokurist Holger Luer.Jetzt konnte zahlreiches hochwertiges Tierzubehör an das Tierheim Innsbruck-Mentlberg übergeben werden. Die Freude bei den Verantwortlichen des Tierheimes war groß, als sie zahlreiche Decken, Kissen und Kratzbäume für ihre vierbeinigen Lieblinge in Empfang nehmen konnten.