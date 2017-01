Mini Med: Gesund Kochen, gesund ernähren

15.01.2017, 20:04 Uhr

Der Vortrag entwickelte sich dabei zu einer Reise: Ausgehend von seinem Werdegang berichtete Lafer, wie zu seinen jetzigen Erkenntnissen gekommen ist. Gewürzt wurden diese mit zahlreichen amüsanten Anekdoten, denn er ist weit umhergekommen auf seinen kulinarischen Entdeckungsreisen.Als Sohn einer Landwirtsfamilie berichtete er in diesem Zusammenhang ausführlich von seinen ersten Erfahrungen zum Thema Kochen. Wichtigstes Fazit dabei: Der Geschmack wird nicht angeboren er wird anerzogen. Und: Gute Küche entsteht durch Erfahrung, nicht durch teuren Zutaten. Man sollte sich daher vorher gut überlegen was man kocht.Ein weiteres Kapitel ist das richtige Gären. Dabei gilt es wichtige Grundprinzipien zu verstehen, zumeist wird nämlich zu viel Hitze verwendet. Beim Dämpfen etwa bleibt der Geschmack - im Gegensatz zum Kochen - (etwa von Kartoffeln) viel besser erhalten.Auch deshalb ist der Faktor Zeit absolut wesentlich. Denn gutes Essen braucht nun mal Zeit zum Entstehen und es kostet auch mehr als ein Fertiggericht. Daher muss man für sich selbst den Stellenwert der eigenen Ernährung festlegen bzw. erhöhen, was gewiss schon beim Einkaufen ein Umdenken erfordert.