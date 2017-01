Neue Zufahrt entlastet Milser Zentrum

31.01.2017, 09:01 Uhr

Durch den Linksabbieger in den Remlrainweg kann man direkt von der B 171 ins Unterdorf fahren.

MILS. In den letzten Jahrzehnten ist die Bevölkerung und die Wirtschaft in der Gemeinde stark angewachsen, deswegen wächst auch der Verkehr ständig. Auf der wichtigsten Verkehrsverbindung, der Dorfstraße, fahren täglich 4.800 Fahrzeuge.Eine gewisse Entlastung wird der Ausbau der Kreuzung B 171/Remlrainweg im Osten bringen. Schon jetzt wird der Remlrainweg genutzt, allerdings kann man nicht von Hall kommend in den Remlrainweg einbiegen, weil es dort aus Sicherheitsgründen ein Linksabbiegeverbot gibt.Jetzt soll die Kreuzung vom Land Tirol so umgebaut werden, dass man in Zukunft auch links abbiegen kann. Die Bewohner des Unterdorfes können so schneller zu ihren Häusern gelangen, ohne dass sie durch das ganze Dorf fahren müssen. Die Dorfstraße im Westen wird dadurch um ca. 300 Fahrten am Tag entlastet.

Entlastung durch viele kleine Verkehrsmaßnahmen

Nachdem der Plan einer neuen Autobahnabfahrt gescheitert ist – die Milser sprachen sich 2015 in einer Bürgerbefragung gegen die "Spange Hall Ost" aus – versucht man jetzt mit kleineren Maßnahmen, den Verkehr einzudämmen und die Bevölkerung vor dem Verkehrslärm zu schützen.Man hofft, dass der im Dezember eingeführte Dorfbus mehr Milser dazu bewegt, die Öffis zu benutzen. Tempolimits sollen besser überwacht werden.Im am stärksten betroffenen Teil der Dorfstraße sollen sogar Lärmschutzwände aufgestellt werden. "Es gibt moderne Lärmschutzsysteme mit integrierten Toren. Das würde den Lärm für die Anrainer stark reduzieren. Das Angebot, dass sich Land und Gemeinde mit je einem Drittel an den Kosten beteiligen, steht immer noch", erklärt Bürgermeister Peter Hanser, der auch feststellt: "In Mils leiden wir weniger unter dem Durchzugsverkehr, sondern vor allem unter dem hausgemachten Verkehr. Wir müssen Maßnahmen setzen, damit die Belastungen nicht weiter zunehmen."