Roll Rinn immer internationaler

08.01.2017, 16:39 Uhr

Mit einer Riesendelegation aus China zieht der Rinner Veranstaltungsklassiker weitere Kreise und wird noch ein Stück internationaler.

Mittlerweile haben auch die Chinesen die Rinner Traditionsveranstaltung für sich entdeckt. Nach dem Motto „Dabei sein ist alles“ waren bei den beiden IPCAS Rennen am Freitag und Samstag allein 36 AthletInnen aus China am Start. Selbige hatten zwar mit der Entscheidung nicht viel zu tun, aber eine tolle Werbung für die Region war die 17. Auflage von RollRinn allemal. Während es die Temperaturen auf der Piste und im Zielraum nicht über 15 Grad minus schafften, war es im Festzelt angenehm heimelig und warm. Und das gebotene Rahmenprogramm konnte sich auch heuer wieder durchaus sehen lassen: Neben den Siegerehrungen und der Bilderversteigerung war sicherlich der Auftritt des Königs von Mallorca, Jürgen Drews das Highlight der Veranstaltung, aber auch die Miniplaybackshow oder das Kinderprogramm fand vor allem bei den Kleinen großen Zuspruch. Ein Gospel-Gottesdienst mit der bekannten Gail Anderson und den Good Vibrations sowie ein Konzert von Semino Rossi am Sonntag Abend rundeten das Programm von RollRinn 2017 ab.