Rotes Kreuz feiert 5 Jahre Rettungsdienst Tirol

30.09.2016, 07:00 Uhr

In der Tiroler Zentrale des Roten Kreuzes in Neurum hat der Rettungsdienst jetzt neue Räumlichkeiten in einem Zubau bezogen. Im Zuge der Einweihung erklärte Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg, das durch den gemeinsamen Rettungsdienst überall im Land die gleiche hohe Qualität geboten werden, bei der Versorgung von Schlaganfallpatienten sei man Weltspitze, das Tiroler Modell habe internationale Aufmerksamkeit bekommen.Der Präsident des RK Landesverbandes Tirol, Reinhard Neumayr, der Ende Oktober in den Ruhestand geht, hatte bei den Feierlichkeiten einen seiner letzten offiziellen Auftritte. Er betonte, dass die Qualität und die Sicherheit der Patienten getreu dem Motto "Aus Liebe zum Menschen" immer Vorrang habe.