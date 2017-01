Am Samstag den 11.02.2017 findet bereits zum 36. Mal der Round Table Charity Ball im Kurhaus Hall in Tirol statt.Feiern Sie mit uns eine aufregende Ballnacht im Herzen Tirols und unterstützen Sie mit Ihrer Teilnahme eine Reihe von Sozialprojekten in der Region.Nach dem traditionellen Sektempfang im Foyer und der offiziellen Eröffnung warten kulinarische Köstlichkeiten auf alle Gäste. Ein umfangreiches Programm mit schwungvoller Musik und tollen Künstlern begleitet Sie bis in die frühen Morgenstunden.

Der Round Table 25 Hall in Tirol ist ein Serviceclub, der besonders Kinder, Jugendliche und Benachteiligte im Raum Innsbruck-Land und Innsbruck unterstützt. Der Gesamterlös dieser Veranstaltung wird für zahlreiche Sozialprojekte in der Region verwendet.Wir freuen uns schon heute auf Ihr Kommen und wünschen viel Spaß auf dem Round Table Charity Ball 2017.Weitere Informationen über den Round Table Charity Ball sowie die jeweiligen Kartenvorverkaufsstellen finden Sie unter www.rt25.at.