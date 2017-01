Schützenball mit Marketenderinnen im Mittelpunkt

AT

Die Schützenkompanie Tulfes hat sich für ihre Traditionsveranstaltung einiges einfallen lassen!

Die Schützenkompanie Tulfes lädt am Samstag, dem 14. Jänner 2017 zum traditionellen Schützenball mit Beginn um 20.30 Uhr im Vereinshaus. Für Tanzmusik und beste Stimmung sorgen die "Tiroler Kracher", die es bekanntlich immer und überall krachen lassen. Dieser Ball bietet aber viel mehr: So werden die Marketenderinnen in den Mittelpunkt des Geschehens gestellt. Den Auftanz besorgten Marketenderinnen und Schützen des Viertels Tirol Mitte – und einen der vielen Höhepunkte bildet eine spektakuläre Mitternachtseinlage, die ebenfalls von den Marketenderinnen präsentiert wird. Eine große Tombola wird geboten, und bei den diversen Bars bleiben keine Wünsche unerfüllt.

Fazit: Ein Ballereignis, das man sich keinesfalls entgehen lassen sollte.