04.02.2017, 00:00 Uhr

"Goldenes Ehrenzeichen" für langjährige Chorleiterin Maria Luise Norz

THAUR. "Singen spült den Staub von der Seele". Mit diesen Worten und sehr viel Lob und Anerkennung überreichte der Obmann des Tiroler Sängerbundes Manfred Duringer das "Goldene Ehrenzeichen" für außerordentliche Verdienste um das Sängerwesen in Tirol der Chorleiterin Maria Luise Norz.Norz leitet den Singkreis seit 25 Jahren mit sehr viel Engagement und musikalischer Feinfühligkeit.Eingeleitet wurde das Jubiläumsjahr am Sonntag, den 22. Jänner 2017 um 10 Uhr mit der feierlichen Jubiläumsmesse in der Pfarrkirche Thaur. Anschließend fand der Festakt im Gasthof Purner statt. Zu den Ehrengästen zählten Bürgermeister Christoph Walser und Vizebgm. Martin Plank, sowie Dekan Martin Ferner und Koop. Andreas Zeisler, welche bei ihren Festreden zum Ausdruck brachten, welch hohen Stellenwert der Singkreis Thaur als Botschafter und Kulturträger des Dorfes hat.