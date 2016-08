Theater in Hall zeigt die Anliegen von Menschen mit Behinderung

, Thurnfeldgasse 1 , 6060 Hall in Tirol AT

In die Vorbereitung des neuen Behindertenhilfegesetzes werden auch Menschen mit Behinderung eingebunden. In einem breit angelegten kreativen Prozess werden ihre Anliegen und Bedürfnisse sowie ihre Vorschläge gesammelt.

Die Einbindung erfolgt in Form des Theaterprojektes "Forumtheater", das es Menschen mit Behinderungen ermöglicht, ihre Vorstellungen und Wünsche auf vielen Ebenen zum Ausdruck zu bringen.

Bei der nächsten Aufführung in Hall ist auch die Öffentlichkeit eingeladen. Dienstag, 13. September, 10 Uhr bis 12 Uhr, Kurhaus, Großer Saal, Thurnfeldgasse 1, 6060 Hall in Tirol