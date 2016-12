Wegen Baustelle fahren mehr Güterzüge duch Hall

04.12.2016, 00:00 Uhr

Die Umfahrung Innsbruck muss vom 8. bis 14. Dezember komplett gesperrt werden

MILS. Am 8. Dezember beginnt ein neuer Bauabschnitt beim Rettungsstollen Tulfes/Ampass. Dabei wird die Unterfahrung des Inntaltunnels im Bereich des Gasthauses „Vogelhütte“ ausgebrochen, womit der letzte Schritt für den Bau des Rettungsstollens unterhalb von Aldrans in Angriff genommen wird. Da dieser Vortrieb eine geringe Überlagerung zum Inntaltunnel aufweist, sind besondere Vorkehrungen für den Bauablauf zu treffen.Für die anstehenden Arbeiten wird der Inntaltunnel für den Zugverkehr gesperrt. In dieser Zeit werden die Züge über Innsbruck umgeleitet. Die ÖBB hat eine Tunnelsperre von Donnerstag 8. Dezember 8.00 Uhr bis Mittwoch 14. Dezember 22.00 Uhr vorgesehen. Deswegen werden in dieser Zeit mehr alle Güterzüge über die normale Strecke duch Hall und Innsbruck fahren, was zu mehr Lärmbelästigung für die Anrainer führt.Die Vortriebsarbeiten der Verbindungstunnel werden aktuell über den westlichen Ortsrand von Aldrans hinaus kontinuierlich in Richtung Lans weitergeführt. Die BBT SE bittet für eventuelle Unannehmlichkeiten um Verständnis. Die BBT SE und die ausführenden Bauunternehmungen setzen alles daran, die Arbeiten schnell und effizient abzuschließen und werden versuchen, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.