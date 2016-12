Wortkunst beim Haller Adventmarkt

11.12.2016, 19:07 Uhr

Originelle Sprachschöpfungen des Künstlers Wilfried Schatz am Oberen Stadtplatz

HALL. Tag für Tag rückt das Weihnachtsfest näher und als Beweis dafür wird auch heuer wieder der Adventkalender auf die Fassaden am Oberen Stadtplatz projiziert. Im Rahmen einer Ausstellung von ubuntu, der Kulturinitiative von SOS-Kinderdorf, konnte der Tiroler Wortkünstler Wilfried Schatz gewonnen werden, Wortprojektionen sowohl für die Burg Hasegg als auch den Haller Adventmarkt zu schaffen.Der Münzerturm wird im Rahmen der Ausstellung mit Wortspielen bestrahlt, um die positiven Botschaften von ubuntu weitum sichtbar zu machen. Am Oberen Stadtplatz wird der traditionelle Adventkalender heuer etwas abgewandelt: Die bunten Zahlen des Adventkalenders werden auf die Fassaden projiziert, täglich verwandelt sich jedoch eine Zahl in eine Wortschöpfung, die zum Nachdenken anregt. Der Adventmarkt lockt alljährlich zahlreiche Menschen an und ist als ursprünglicher und stilvoller Treffpunkt zur Weihnachtszeit beliebt. Die Wortkreationen sollen zum Innehalten einladen - Stille nACHTSAMKEIT.“„Die Kunst dort hinbringen, wo die Menschen sind“, so lautet das Credo des Tiroler Wortkünstlers Wilfried Schatz, der Begriffe aneinander fügt um ihnen neue, sinnstiftende Bedeutung zu verleihen. SINNklusion zum Beispiel, macht für den Künstler Sinn, denn „Gerechtigkeit muss ausgleichend sein und nicht austeilend“, so seine Erklärung. Ein wuERDENBÜRGER ist für ihn ein Mensch, der Würde verdient. Mit gemeinscHAFTUNG ruft er die Vorteile sowie die Verpflichtungen einer Gemeinschaft in Erinnerung.In allen kunstvollen Wortschöpfungen von Wilfried Schatz spiegelt sich ein gewisses Augenzwinkern: „Die wirkliche Auseinandersetzung ist nur aus der Distanz möglich. Lachen schafft Distanz und geht doch in die Tiefe.“