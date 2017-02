Junge VP-Hall holt „Talentecheck“ nach Hall

05.02.2017, 20:28 Uhr

Tilg weiter: „Die Jungen wissen am besten, was für sie wichtig ist. Das ist vor allem Job und Arbeit. Deshalb wollen wir einen „Talentecheck“ vor Ort in Hall organisieren. Wir finden auch das Projekt „Offenes Werkstor“ sehr gut. Damit wird die Schnittstelle zwischen Jugend und Betrieb aktiv gefördert.“

Neben der Arbeit sind Tilg auch die Freizeitmöglichkeiten der Jungen wichtig. „Ich und mein Team wollen mit Jugendfesten, z.B. Clubbings wieder mehr junges Leben in unsere Stadt bringen. Wir wollen dadurch eine Alternative zu Innsbruck bieten“, nennt Tilg ein weiteres Ziel. Insgesamt will Tilg die Jugend mehr für die Politik interessieren: „Wir bieten als junges, engagiertes Team die Möglichkeit, frühzeitig politisch mitzuwirken und Hall nachhaltig zu gestalten.“