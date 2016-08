Mils weiterhin gut in Schuss

28.08.2016, 13:19 Uhr

Wie ihre Nachbarn aus Absam kommen die Milser zuhause gegen Absteiger Reutte zu einem 2:0 Heimerfolg.

Die deutlich stärker eingeschätzten Ausserferner gelangen schon in Hälfte Eins unglücklich in Rückstand. Manuel Eiterer fixiert nach einem schnellen Angriff über den linken Flügel die 1:0 Halbzeitführung. Trotz guten Spiels der Gäste erhöht Mils durch Marcel Biehler zum 2:0 und gibt diese Führung bis zum Schlusspfiff nicht mehr aus der Hand. Nach dem Kantersieg in Oberperfuss und liegen die Jungs von Trainer Andi Graus nun knapp hinter Absam auf Platz Vier der Tabelle.