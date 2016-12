Thomas Hölzl ist der „stärkste Rumer 2016“

05.12.2016, 12:54 Uhr

Starke Leistungen bei der Klubmeisterschaft des KSV Rum

RUM. Am Wochenende fand mit der Klubmeisterschaft der letzte Wettkampf für den KSV-RUM im 50. Jubiläumsjahr statt. Vor ca. 100 Zuschauern versuchten alle Kraftpakete noch einmal ihre Bestleistungen nach oben zu schrauben. Dies gipfelte in zahlreichen neuen Bestleistungen und Rekorden.Den Titel „stärkster Rumer 2016“ in der Klasse Meister der Meister sicherte sich der Routinier und Dritte der Masters-Weltmeisterschaft Thomas Hölzl. Er kam auf 115 kg Reißen und 125 kg Stoßen und eroberte mit 271 Punkten den begehrten Titel.Am 2. Platz klassierte sich überraschend Markus Giacomuzzi der 252 Punkte auf seinem Konto verbuchen konnte. (103 kg Reißen und 123 kg Stoßen). Dritter wurde Hermann Uran mit 251 Punkten und einer Leistung von 95 kg Reißen und 120 kg Stoßen.

Die Frauenklasse konnte die Favoritin Victoria Steiner mit 182 Punkten souverän für scih entscheiden. Als Krönung konnte sie mit 61 kg Reißen einen neuen Tiroler Rekord in allen Altersklassen aufstellen.Ebenfalls neue Tiroler Rekorde (u 13 und U 15) erzielte Anna Lamparter mit 39 kg Reißen und 85 kg im Zweikampf. Mit 143 Punkten wurde sie Zweite. Am 3. Platz klassierte sich unser Neuling Nevena Vujmilovic die mit 45 kg Reißen und 60 kg stoßen jeweils neue Bestleistungen erzielen konnte.Die Schülerklasse gewann Florian Barth mit 153 Punkten vor Maximilian Uran der auf 128 Punkte kam. Beide Schüler konnten mit 74 kg Zweikampf eine neue Bestleistung zur Hochstrecke bringen.Die Klubmeisterschaft gewann Stefan Haider mit 209 Punkten und einer Zweikampfmarke von 190 kg. Zweiter wurde unser Springerass Johannes Lamparter der mit 110 kg eine neue Bestleistung aufstellen konnte und so auf 192 Punkte kam. Dritter wurde Dominik Khaschabi mit 190 Punkten (160 kg Zweikampf).