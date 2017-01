Erfolgsgeschichte Handelshaus Wedl

28.01.2017, 17:55 Uhr

Im Rahmen einer Preview-Veranstaltung zum “Offenen Werkstores” gab GF Leopold Wedl sen seinen Besuchern Einblicke in eines der erfolgreichsten Familienunternehmen des Landes.

Vielfältige Genusswelten

Just-in-time Logistik

Seit seiner Gründung im Jahre 1904 steht das Handelshaus Wedl für Tradition, Beständigkeit, Know-how und Servicequalität. “Das Familienunternehmen mit internationaler Ausrichtung ist stolz darauf, die starke heimische und vor allem regionale Verbundenheit leben zu dürfen”, so Konzernchef Leopold Wedl sen. “Als Mitglied der größten europäischen Lebensmittel- Einkaufsorganisation (E.M.D.) ist es ein zuverlässiger Partner für Lebensmittelhandel, Gastronomie und Großverbraucher.” Und mit einem Konzernumsatz von rund 550 Mio. Euro (inkl. Tochterfirmen) spielt das in der Gemeinde Mils ansässige Familienunternehmen in der ersten Liga der heimischen Wirtschaft.Die Palette der angebotenen Produkte reicht dabei von Obst/Gemüse über Kaffee bis Fisch/Fleisch, eine eigene Gourmetlinie mit regionalen Spezialitäten und internationalen Delikatessen sowie eine Vinothek mit erlesenen Weinen und Spirituosen ergänzen das vielfältige Angebot. Auch die Beratungsmöglichkeit durch die hauseigenen Sommeliers sowie in der Kaffeeakademie des Stammhauses trägt zur besseren Kundenfreundlichkeit bei. So erfuhren die rund 25 Besucher bei einer gemütlichen Jause von Prokurist Leopold Wedl jun, dass “europaweit pro Tag rund 2,5 Mio Tassen Kaffee aus dem Hause Wedl getrunken werden.” Die Franchisekette Testa Rossa caffeebar dürfte den meisten Besuchern ebenso ein Begriff sein wie die C+C Abholmärkte, über die ein großer Teil der Produkte vertrieben wird.Ein wesentlicher Pfeiler für den Geschäftserfolg ist aber auch die rechtzeitige Zustellung der Produkte, welche bereits in den riesigen Lagerhallen des Betriebes ihren Ausgangspunkt nimmt und über ein ausgeklügeltes Logistikkonzept bis zum Betrieb eines europaweit agierenden Fuhrparks reicht. “Auf diese Weise können auch Betriebe in Extremlagen zuverlässig bedient werden”, meint Prokurist Klaus Mantl, der die Besucher im Rahmen einer Betriebsführung den gesamten Logistikbetrieb des Handelshauses anschaulich darstellte.