Blühe in deiner Berufung auf

Ein Frauenfrühstück findet am Samstag, 11. Februar von 8.30 bis 11.30 Uhr im Haus der Frauen in St. Johann bei Herberstein statt.

Begonnen wird um 8.30 Uhr mit einem köstlich-gesunden Haus-der-Frauen-Frühstück.

Anschließend wird dem Thema Berufung nachgespürt. In jedem menschlichen Herzen gibt es eine tiefe Sehnsucht nach einer „besseren“ Welt. Wenn wir bewusst unsere zentralen Werte ins Leben bringen, erfahren wir Sinn und Erfüllung im Leben, blühen in unserer Berufung auf und erkennen, dass wir nie vom roten Faden abkommen können, weil wir untrennbar mit der göttlichen Geistkraft verbunden und in die Schöpfung eingebettet sind.

Leitung: Uli Feichtinger, weripower Leadership mit Herz und Hirn

Informationen und Anmeldungen bis 7. Feber, Tel. 03113/2207, Email: kontakt@hausderfrauen.at, www.hausderfrauen.at