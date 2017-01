Sankt Johann bei Herberstein: Haus der Frauen |

Von Freitag, 10. März, 16 Uhr bis Sonntag, 12. März 2017, 16 Uhr findet im Haus der Frauen in St. Johann bei Herberstein ein Vertiefungswochenende, Meditation & Achtsamkeit statt.

Dieses Übungswochenende ist geeignet für Teilnehmer des Lehrgangs „der Himmel ist in dir“ und für Menschen, die schon Erfahrung mit Meditation und Achtsamkeitspraxis haben.

Inhalte: Reflexion unserer Erfahrungen was es heißt, als MystikerIn im Alltag zu leben, und Vertiefung der eigenen Meditationspraxis; Körperwahrnehmungs- und Entspannungsübungen, Flying, Tanz, Geh- und Sitzmeditation, Atemübungen, Zen-walking und Sonnengebet, um ganz in die Gegenwart Gottes und die Stille einzutauchen; theoretische Impulse und Austausch in der Gruppe. Teilweise werden wir miteinander im Schweigen sein.

Leitung: Birgit Schmidt, Theologin, Exerzitienleiterin und spirituelle Begleiterin

Co-Leitung: Magdalena Feiner, Dipl.-Pädin, Religionspädagogin, Meditationsleiterin, geistliche Begleiterin

Anmeldeschluss: 3. März, Tel. 03113/2207, Email: kontakt@hausderfrauen.at, www.hausderfrauen.at