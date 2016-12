Die weibliche Kraft stärken

Sankt Johann bei Herberstein: Haus der Frauen |

Willkommen im Frauentempel heißt es am Freitag, 10. Februar 2017 von 19 bis 21.30 Uhr im Haus der Frauen in St. Johann bei Herberstein.

Der Frauentempel ist ein heiliger Raum für Frauen – das Basislager im Alltag, in dem wir Kraft tanken, in dem wir unsere Gefühle zeigen und fließen lassen dürfen, in dem wir uns gegenseitig nähren, feiern und zelebrieren. Hier im Kreis der Frauen können unsere Masken fallen. Wir erkennen uns gegenseitig als das weibliche Wunder, das wir sind. An diesem Abend wollen wir ganz speziell unsere weibliche Kraft stärken.

Leitung: Uli Feichtinger, weripower Leadership mit Herz und Hirn

Anmeldungen bis 7. Februar erbeten, Tel. 03113/2207, Email: kontakt@hausderfrauen.at, www.hausderfrauen.at