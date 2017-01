Ein Fasten wie es Gott gefällt!

Sankt Johann bei Herberstein: Haus der Frauen |

Ein warm-herziger Zugang zur Fastenzeit findet am Mittwoch, 1. März 2017 von 9 bis 17 Uhr im Haus der Frauen in St. Johann bei Herberstein statt.

Verzicht und Fasten gehören zur Fastenzeit, aber nur um unser eigenes Ich zu kreisen würde zu kurz greifen! Fasten will ja gerade unser Herz öffnen für die anderen, für die Gemeinschaft, für Gott. In Impulsen und Gruppengesprächen, in Diskussion und Gebet wollen wir uns am Beginn der Fastenzeit auf die 40 Tage einstellen.

Anmeldungen bis 24. Februar, Tel. 03113/2207, Email: kontakt@hausderfrauen.at, www.hausderfrauen.at