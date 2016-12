Ein Streifzug quer durch den Garten

Sankt Johann bei Herberstein: Haus der Frauen |

Mit frischer Energie ins neue Gartenjahr! Impulse dazu gibt es am Donnerstag, 16. Februar 2017 von 14 bis 16.30 Uhr im Haus der Frauen in St. Johann bei Herberstein.

Der Vortrag von Arthur Schnitzer, Spezialberater für Biolandbau, Kompostwirtschaft und Gemüsebau, Buchautor wird viele Informationen liefern, wie Sie Ihren Garten gesund und in Schuss halten. Neben Mischkultur, Fruchtfolge etc. werden auch wichtige Krankheiten und Schädlinge (z.B. Kohlhernie, Mehltau, Malvenflohkäfer, Maulwurfsgrille, Wurzelfliegen) behandelt. Weiters wird der Einsatz von homöopathischen Mitteln zur Unterstützung unserer Pflanzen erläutert. Gerne beantwortet der Referent auch Ihre Fragen.

Informationen und Anmeldungen bis 13. Februar, Tel. 03113/2207, Email: kontakt@hausderfrauen.at, www.hausderfrauen.at