Erinnern und bewahren

Ein Erzählcafé für Seniorinnen findet am Dienstag, 21. Februar 2017 von 14.30 bis 17 Uhr im Haus der Frauen in St. Johann bei Herberstein statt.

Erzählen, damit es nicht verloren geht …

In gemütlicher Atmosphäre, bei Kaffee und Kuchen wollen wir uns zu einem autobiographischen Erzählen treffen und Lebenserinnerungen hervorkramen.

Bräuche zu bestimmten Festen und Anlässen waren und sind ein fixer Teil in unserem Leben. Erzählen wir einander, wie das bei uns zu Hause war ...

Leitung: Christa Bauer, Bäuerin, zertifizierte Trainerin für Biographiearbeit, Dipl. Ehe-, Familien- und Lebensberaterin

Informationen und Anmeldungen bis 16. Februar, Tel. 03113/2207, Email: kontakt@hausderfrauen.at, www.hausderfrauen.at