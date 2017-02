Honigseife mit Pannen

09.02.2017, 00:28 Uhr

Diesmal wollte ich eine schöne Honigseife sieden!

Da ich auch Farbe und duft zugeben wollte, und da muß man den Seifenleim aufteilen, kam ich etwas in Stress und(!!!!!!!)an und für sich kein Problem - weil ich sowieso noch eine 2. Honigseife sieden wollte. Die 2. soll dann ummantelt werden... mehr dazu beim nächsten Mal.Diese Seife jetzt, dank Honigduft und ist gefärbt mit Sanddornfleischöl und feuerrotem Mica Pulver.Die Resterl hab ich wieder in eine Fruchtform gestrichen... wer weiß, wofür ich das mal brauchen kann!Wieder einmal habe ich durch kleine Fehler Erfahrungen sammeln können! Shit happens :)))