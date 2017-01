Palmbesen binden und Eier verzieren

AT

, 8222 Sankt Johann bei Herberstein AT

Haus der Frauen , 8222 Sankt Johann bei Herberstein AT

Im Haus der Frauen in St. Johann bei Herberstein können Sie am Freitag, 31. März 2017 von 9 bis 14 Uhr in einem Kreativworkshop Ihren eigenen Palmbesen für die Palmweihe binden, Eier für den Osterstrauch verzieren und Floristisches für den Ostertisch herstellen.

Leitung: Monika Absenger und Anni Wurzinger, Kreativtechnikerinnen des Vereins EigenArt

Materialien werden bereitgestellt und extra verrechnet, können aber gerne auch mitgebracht werden.

Anmeldeschluss: 27. März, Tel. 03113/2207, Email: kontakt@hausderfrauen.at, www.hausderfrauen.at