Strahlend schön mit Farbe und Stil

Ein Farb- und Stilberatungs-Seminar findet am Freitag, 10. März 2017, 8.30 bis 12.30 oder 14 bis 18 Uhr, im Haus der Frauen in St. Johann bei Herberstein statt.

Wenn Sie jetzt im Frühling Lust auf Neues haben, sind Sie hier richtig! Sie erfahren, wie Sie mit den richtigen, typgerechten Farben Ihre Vorzüge betonen. Durch Analyse mit Farbtüchern werden Ihre persönlichen Farben bestimmt und passende Farbkombinationen gefunden. Wie Sie durch Schminken mit farb- und typgerechtem Make-up am besten zur Geltung kommen und mit dem richtigen Schmuck, Brillen, Accessoires Ihren persönlichen Stil finden, ist auch Inhalt dieses Seminars.

Leitung: Doris Schwarzberger DSA, Farb- und Stilberaterin

Anmeldeschluss: 7. März, Tel. 03113/2207, Email: kontakt@hausderfrauen.at, www.hausderfrauen.at