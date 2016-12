Tanzworkshop - Solo Tango

Sankt Johann bei Herberstein: Haus der Frauen |

Einen Tanzworkshop für Solo Tango gibt es am Freitag, 17. Februar 2017 von 14 bis 18 Uhr im Haus der Frauen in St. Johann bei Herberstein.

Tango Argentino – das ist leidenschaftliche Musik, elegante Körperhaltung, getanzter Dialog.

Solo Tango ist ein Tanzworkshop, der dieses besondere Tanzgefühl des Tango Argentino mit vielen positiven Nebeneffekten auf Gesundheit, Beweglichkeit, Balance und Stressabbau vereint und außerhalb eines klassischen Paartanzes erlebbar macht.

Spaß an der Bewegung und Freude am Tanzen stehen dabei im Vordergrund!

Mitzubringen: Bequeme Kleidung, Tanzschuhe, Tanztrainingsschuhe oder Socken

Leitung: Andrea Tieber und Sigrid Mark, Tangotänzerinnen als Duo AdanzaS

Informationen und Anmeldungen bis 13. Februar, Tel. 03113/2207, Email: kontakt@hausderfrauen.at, www.hausderfrauen.at